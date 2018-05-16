В конце мая в Баренцевом море состоятся крупные российско-норвежские учения «Баренц-2018»

Это единственная поисково-спасательная тренировка, которая проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Она проходит в соответствии с межправительственным соглашением.

Руководство учениями ведётся сторонами поочередно. В прошлом году роль организаторов исполняла администрация морского порта Мурманск. Походный штаб находился на спасательном буксире Северного флота «Николай Чикер». В этот раз военные моряки Северного флота помимо кораблей задействуют в учениях самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27, ледокол «Илья Муромец». Это новое судно предназначено и для спасательных операций.

Основные цели тренировки - отработать совместные действий при поиске терпящих бедствие и предотвратить условное загрязнение нефтепродуктами морской акватории.