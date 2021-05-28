В конце мая во всем мире традиционно празднуют День соседей. А северяне встретили его субботником

В Мурманске его отметили субботниками, на которых северяне собирались всем двором, чтобы весело и с пользой провести время.

Хорошие соседи, счастливые друзья! Это не понаслышке знают жители домов №№52-54 на улице Крупской. Каждый год всем двором они собираются на субботник, чтобы отпраздновать Международный день соседей и просто провести время вместе.

Ирина Медведева, председатель правления ТСЖ «На Крупской»: «Душу греют, выручают, радуют каждый раз. Эти люди – это огонь! Действительно. С таким энтузиазмом в груди и с такой душой открытой».

Алиса Полякова, участник субботника: «Соседи могут сопереживать друг другу. Конечно, не только людям, но и животным, растениям. Соседи стремятся творить добро друг другу».

Помочь, поддержать добрым словом и дать дружеский совет. Хорошие соседи – на вес золота, поэтому так важно объединять людей, живущих на одной лестничной клетке.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Народ соскучился друг по другу в период пандемии. Вот сейчас есть возможность хотя бы на улице собраться вместе, устроить субботник, несмотря на нашу суровую погоду».

Ненастная погода не помешала весело провести время, да ещё и с пользой для окружающей среды. Кто-то убирал мусор, кто-то сгребал старую траву, а кто-то высаживал деревья. Вместе – любой труд в радость, говорят местные жители.

Ну, а если устали, то не беда. Насильно гнуть спину никто не заставляет. Всё должно быть в радость. Отдохнуть и подкрепить силы можно у стола с горячим чаем. А если и это не поможет согреться, то можно потанцевать под зажигательную музыку.