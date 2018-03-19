В конкурсе «Фото на выборах» приняли участие почти полторы тысячи мурманчан

Самая ответственная часть селфисражения – битва популярности – уже в разгаре. Жители столицы Заполярья отчаянно сражаются за главный приз – «Айфон 10».

Организаторы выборов подхватили популярный тренд – всегда и везде всё фотографировать. Чтобы любители селфи не ушли с избирательных участков разочарованными, на пунктах обустроили специальные зоны, где поклонники социальных сетей могли сделать несколько запоминающихся кадров на память, а заодно принять участие в конкурсе «Фото на выборах».

- Люди фотографируются активно. Подходят и я их фотографирую на их телефоны, - рассказывает Данил Стрельников, волонтёр акции «Фото на выборах».

По мнению волонтёров проекта, организаторы вовремя поменяли условия. Изначально, до творческого соревнования допускали только молодёжь, да и призов было всего три. Но позже возрастные ограничения сняли, а количество подарков увеличилось.

Теперь за сделанные во время выборов фотографии предстоит проголосовать пользователям Всемирной паутины. Ссамых креативных ждут призы, в том числе смартфоны последних моделей, часы, планшеты, велосипед, гироскутер и многое другое. Победителей назовут после 24 марта.