В котельной Снежногорска досрочно стартовал сезон ремонтных работ

Плюсовая температура позволяет начать профилактический ремонт старого оборудования, а к июню сотрудники теплосети планируют взяться за второй, требующий ремонта, водонагреватель.

Воду сейчас греют два из трёх котла, эксплуатацию одного из устройств специалистам пришлось временно приостановить. Но переживать не о чем, подчеркивают сотрудники теплосети. На снежногорской котельной эти работы плановые, сейчас оборудование разберут, а уже к концу мая старые агрегаты заменят на новые.

Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Мы начали ремонт котла раньше, чем закончился отопительный сезон для того, чтобы в межотопительный сезон, а он у нас не очень большой, максимально подготовить основное оборудование к новому отопительному сезону».

Погодные условия позволяют: неудобств не испытают ни жители, ни инженеры котельной. Добавит хлопот, правда, новая система платежей.

С 1 сентября платить за тепло придётся по факту в течение отопительного периода. Сейчас сумма распределяется в течение всего года. Глава региона уже подписал постановление о переходе.

Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «К межотопительному сезону необходимо большее количество денег для приобретения сырья, материалов и оборудования. Конечно, приобретение и расход мазута больше в зимний период. Но опять же, у нас есть проблема неплатежей».

В июне сотрудники теплосети приступят к ремонту второго котла. Далее самая ответственная часть – помимо ревизии насосных станций и мелких ремонтов сети, предстоят испытания тепловых систем. А это запуски и проверки, устранение неожиданных порывов и замена дефектных участков.