В Ковдоре начал работу Центр детского научного и инженерно-технического творчества

Проект реализуется совместно с правительством Мурманской области. В церемонии открытия принял участие и глава региона.

В центре школьники из семей работников Ковдорского ГОКа и не только смогут углубленно изучать математику, физику, химию, программирование и робототехнику – на базе современных лабораторий и с преподавателями ведущих российских вузов.

Воспитанники центра будут участвовать в престижных олимпиадах и конкурсах, создавать свои исследовательские и инженерные проекты. Важная особенность нового учреждения в том, что оно будет работать и как открытое пространство для общения, место встречи учеников «после школы», где можно будет заняться не только научным творчеством, но и другими проектами, например, познакомиться ближе со сферой креативных индустрий.