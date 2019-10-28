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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.19 19:30

В Ковдоре полицейские с поличным поймали наркоторговца

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что 45-летний ковдорчанин торгует наркотиками. Он был задержан в момент сбыта товара.

Результаты проведенной экспертизы показали, что изъятое вещество  - наркотики растительного происхождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«За незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - комментирует Валерия Ситникова, референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет».

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