В Мурманске стартует месячник чистотыКошелёк: россияне будут платить за капремонт через год после сдачи новостройки в эксплуатацию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.25 19:30

В Ковдоре продолжается поэтапная модернизация объектов водоснабжения

Специалисты областного предприятия «Мурманскводоканал» устанавливают новое оборудование на станции водоподготовки.

Чтобы избежать паводковых рисков, защитить здоровье людей, обеспечить жителей Ковдора качественной водой в соответствии с нормативами на местной станции водоканализационных сооружений специалисты «Мурманскводоканала» выполняли ряд обновлений.

Александр Пушкарев, начальник цеха КВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «В ходе подготовки водоочистной станции к работе в паводковый период была выявлена неисправность запорной арматуры на шламоуплотнителях. Воизбежании возникновения предаварийной ситуации было принято руководством решение о замене данной запорной арматуры на электромеханические с электроприводом с возможностью дальнейшей автоматизации процесса управления данными задвижками».

Старые задвижки приходилось крутить вручную. Сейчас на помощь операторам пришла техника. 

Александр Фадеев, инженер отдела автоматики и средств измерений ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нами был смонтирован шкаф управления, который позволяет управлять четырьмя задвижками в ручном или в дистанционном режиме».

Модернизации идёт поэтапно. В прошлом году были созданы технические условия для автоматизации станции первого подъёма, там, где идёт забор воды из реки Ёна. Теперь насосы управляются операторами удалённо – со станции второго подъёма, где расположены очистные сооружения.

Александр Пушкарев, начальник цеха КВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «С осени прошлого года «Мурмансководоканалом» ведутся работы по автоматизации работы первого подъёма станции. Заменены насосные агрегаты. Установлено два насосных агрегата, установлен шкаф частотного преобразователя и трансформатор тока. Также выведено управление управлением станции первого подъёма на пульт операторов».

На «Мурманскводоканале» системами удалённого управления занимаются настоящие профессионалы из отдела автоматики и средств измерений. 

Сергей Коробейников, ведущий инженер отдела автоматики и средств измерений ГОУП «Мурманскводоканал»: «Самая главная задача, которая стоит перед нашим отделом, осуществить дистанционное, автоматизированное управление удалёнными станциями. Выезжая на объект в Мурманской области и автоматизируя весь процесс, поставив шкафы управления, мы позволяем удалённо управлять этим объектом не только операторам насосной станции Ковдора, но и Мурманска. У нас есть центральный диспетчер, который видит все станции управления всего Мурманска и Мурманской области и может управлять всеми автоматизированными объектами «Мурманскводоканала удалённо».

Например, в случае, если оператор в Ковдоре не может по каким-то причинам следить за своими станциями, всегда есть возможность управления центральным диспетчером.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почему россияне ищут другую работу: не устраивает руководство, нет карьерного роста, выгорание, но на первом месте — низкая зарплата-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 48 копеек, доллара потерял почти 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)С начала зимы с улично-дорожной сети и дворовых территорий Мурманской области вывезли более 1,5 млн кубометров снега-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»