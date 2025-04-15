В Ковдоре продолжается поэтапная модернизация объектов водоснабжения

Специалисты областного предприятия «Мурманскводоканал» устанавливают новое оборудование на станции водоподготовки.

Чтобы избежать паводковых рисков, защитить здоровье людей, обеспечить жителей Ковдора качественной водой в соответствии с нормативами на местной станции водоканализационных сооружений специалисты «Мурманскводоканала» выполняли ряд обновлений.

Александр Пушкарев, начальник цеха КВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «В ходе подготовки водоочистной станции к работе в паводковый период была выявлена неисправность запорной арматуры на шламоуплотнителях. Воизбежании возникновения предаварийной ситуации было принято руководством решение о замене данной запорной арматуры на электромеханические с электроприводом с возможностью дальнейшей автоматизации процесса управления данными задвижками».

Старые задвижки приходилось крутить вручную. Сейчас на помощь операторам пришла техника.

Александр Фадеев, инженер отдела автоматики и средств измерений ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нами был смонтирован шкаф управления, который позволяет управлять четырьмя задвижками в ручном или в дистанционном режиме».

Модернизации идёт поэтапно. В прошлом году были созданы технические условия для автоматизации станции первого подъёма, там, где идёт забор воды из реки Ёна. Теперь насосы управляются операторами удалённо – со станции второго подъёма, где расположены очистные сооружения.

Александр Пушкарев, начальник цеха КВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «С осени прошлого года «Мурмансководоканалом» ведутся работы по автоматизации работы первого подъёма станции. Заменены насосные агрегаты. Установлено два насосных агрегата, установлен шкаф частотного преобразователя и трансформатор тока. Также выведено управление управлением станции первого подъёма на пульт операторов».

На «Мурманскводоканале» системами удалённого управления занимаются настоящие профессионалы из отдела автоматики и средств измерений.

Сергей Коробейников, ведущий инженер отдела автоматики и средств измерений ГОУП «Мурманскводоканал»: «Самая главная задача, которая стоит перед нашим отделом, осуществить дистанционное, автоматизированное управление удалёнными станциями. Выезжая на объект в Мурманской области и автоматизируя весь процесс, поставив шкафы управления, мы позволяем удалённо управлять этим объектом не только операторам насосной станции Ковдора, но и Мурманска. У нас есть центральный диспетчер, который видит все станции управления всего Мурманска и Мурманской области и может управлять всеми автоматизированными объектами «Мурманскводоканала удалённо».

Например, в случае, если оператор в Ковдоре не может по каким-то причинам следить за своими станциями, всегда есть возможность управления центральным диспетчером.