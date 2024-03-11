Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.24 19:30

В Ковдоре успешно реализуют стратегический план «На Севере – Жить!»

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с вручения благодарности, которую первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко получила от имени руководителя Росмолодёжи.

В Мурманской области завершили первый этап по подготовке мастер-планов опорных населённых пунктов, инвеступолномоченные и их команды решили более 90% вопросов предпринимателей региона в 2023 году, а в Ковдоре успешно реализуют стратегический план «На Севере – Жить!». Эти и многие другие вопросы обсуждали сегодня на оперативном совещании с губернатором Мурманской области.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с вручения благодарности, которую первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко получила от имени руководителя Росмолодёжи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это свидетельство о том, что всё, что мы делаем в сфере молодёжной политики – делаем правильно, в рамках тех решений президента, тех направлений, которые нам он ставит. Хочу поблагодарить и за перечень всех других направлений, которые вы курируете и желаю, как и прежде, добиваться успехов».

Успешной можно назвать поддержку предпринимателей региона. За прошедший год инвеступолномоченные и их команды решили более 90% вопросов бизнесменов, было обработано более 1200 обращений и организовано 270 личных приёмов граждан.

Артём Кукса, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Самыми популярными от бизнеса, от предпринимателей вопросы – это разъяснение условий предоставления мер поддержки, предоставления земельных участков, а также помощь в подготовке документов на эти меры поддержки. Градостроительные вопросы и иные вопросы по земельно-имущественным отношениям».

Одной из главных тем совещания стал план «На Севере – Жить!», реализуемый в Ковдоре. Губернатор подчеркнул, что в рамках этого плана был подписан договор о модернизации ГОКа, соглашение с компанией «ЕвроХим» на общую сумму в 1 миллиард рублей. Также Андрей Чибис обратил внимание на преобразование в сфере здравоохранения муниципалитета, что привлекло врачей дефицитных профилей. Помимо этого, в Ковдоре завершены ремонты детской библиотеки и детской школы искусств.

Сергей Сомов, глава Ковдорского муниципального округа: «Медицинская помощь санавиации у нас очень востребована. Буквально на днях прилетали за очередным пациентом. За площадку отдельное спасибо. Капитальный ремонт детского здания поликлиники реализован, поставка медицинского оборудования идёт на регулярной основе, за прошедшие годы более 120 миллионов рублей направлено на эти цели».

Глава Ковдора также отметил проект «Медицинский Шаттл», который совершил 111 рейсов и помогли более тысячи пациентов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России стоимость товаров из потребительской корзины за год увеличилась от 4 до 52 процентов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 26 копеек, доллар теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика