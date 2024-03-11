Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с вручения благодарности, которую первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко получила от имени руководителя Росмолодёжи.

В Мурманской области завершили первый этап по подготовке мастер-планов опорных населённых пунктов, инвеступолномоченные и их команды решили более 90% вопросов предпринимателей региона в 2023 году, а в Ковдоре успешно реализуют стратегический план «На Севере – Жить!». Эти и многие другие вопросы обсуждали сегодня на оперативном совещании с губернатором Мурманской области.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с вручения благодарности, которую первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко получила от имени руководителя Росмолодёжи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это свидетельство о том, что всё, что мы делаем в сфере молодёжной политики – делаем правильно, в рамках тех решений президента, тех направлений, которые нам он ставит. Хочу поблагодарить и за перечень всех других направлений, которые вы курируете и желаю, как и прежде, добиваться успехов».

Успешной можно назвать поддержку предпринимателей региона. За прошедший год инвеступолномоченные и их команды решили более 90% вопросов бизнесменов, было обработано более 1200 обращений и организовано 270 личных приёмов граждан.

Артём Кукса, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Самыми популярными от бизнеса, от предпринимателей вопросы – это разъяснение условий предоставления мер поддержки, предоставления земельных участков, а также помощь в подготовке документов на эти меры поддержки. Градостроительные вопросы и иные вопросы по земельно-имущественным отношениям».

Одной из главных тем совещания стал план «На Севере – Жить!», реализуемый в Ковдоре. Губернатор подчеркнул, что в рамках этого плана был подписан договор о модернизации ГОКа, соглашение с компанией «ЕвроХим» на общую сумму в 1 миллиард рублей. Также Андрей Чибис обратил внимание на преобразование в сфере здравоохранения муниципалитета, что привлекло врачей дефицитных профилей. Помимо этого, в Ковдоре завершены ремонты детской библиотеки и детской школы искусств.

Сергей Сомов, глава Ковдорского муниципального округа: «Медицинская помощь санавиации у нас очень востребована. Буквально на днях прилетали за очередным пациентом. За площадку отдельное спасибо. Капитальный ремонт детского здания поликлиники реализован, поставка медицинского оборудования идёт на регулярной основе, за прошедшие годы более 120 миллионов рублей направлено на эти цели».

Глава Ковдора также отметил проект «Медицинский Шаттл», который совершил 111 рейсов и помогли более тысячи пациентов.