День за днём с «Арктик-ТВ»14.05.18 19:30
В Ковдоре в течение двух суток зарегистрировано два случая падения детей из окона
Вечером 13 мая из окна второго этажа по улице Комсомольской Ковдора выпала девочка 2017 года рождения. На место ЧП оперативно вылетел вертолёт из областного центра, пострадавшей оказали все необходимые реанимационные мероприятий, но, несмотря на это, ночью она скончалась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Чуть позже из окна третьего этажа в этом же городе выпал годовалый мальчик. Это произошло в доме по улице Школьной. Пострадавший доставлен в реанимацию.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 446 человек
-
Последние комментарии
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной