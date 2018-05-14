В Ковдоре в течение двух суток зарегистрировано два случая падения детей из окона

Вечером 13 мая из окна второго этажа по улице Комсомольской Ковдора выпала девочка 2017 года рождения. На место ЧП оперативно вылетел вертолёт из областного центра, пострадавшей оказали все необходимые реанимационные мероприятий, но, несмотря на это, ночью она скончалась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Чуть позже из окна третьего этажа в этом же городе выпал годовалый мальчик. Это произошло в доме по улице Школьной. Пострадавший доставлен в реанимацию.