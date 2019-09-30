В Ковдоре задержали воришку пожертвований из храма Успения Пресвятой Богородицы

В Ковдоре полицейские по горячим следам задержали мужчину, который украл пожертвования прихожан из храма Успения Пресвятой Богородицы.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего, опросили свидетелей. Экспертами были изъяты отпечатки пальцев рук и обуви предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ».

Злоумышленник похитил золотые и серебряные изделия, которые прихожане оставляли на специальной полочке возле иконы Божией Матери, в благодарность за помощь. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемого грабителя. Им оказался ранее судимый местный житель. Он был задержан с поличным, когда пытался сдать украденное в ломбард. В ближайшее время пожертвования прихожан вернут в храм, сообщают представители полиции.