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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.21 19:30

В краеведческом музее вручили переходящий приз «Аметистовый кристалл» ученикам 23-й школы

Его по итогам прошлого учебного года получают самые активные школьники, которые больше всего проявляли интерес к выставкам и экспозициям учреждения.

Ученики начальных классов 23-й школы с интересом смотрят на экскурсовода краеведческого музея. Детей буквально гипнотизирует камень в её руках. Блестящий кристалл аметиста, из которого сделан переходящий приз, достается самым искушённым юным любителям истории, которые в течение года больше и чаще других посещали экспозиции учреждения.

Этой традиции без малого 51 год. Но, пожалуй, таких сложностей в посещении учреждения, как в пандемийные годы, здесь ещё не было. Школьники приходили маленькими группами до 10 человек, каждый, как и сегодня, в масках, да ещё и социальную дистанцию в полтора метра приходилось соблюдать. Хорошо хоть экспонаты и так по правилам музея нельзя трогать, а то пришлось бы надевать ещё и перчатки.   

Наталья Поздина, сотрудник Мурманского областного краеведческого музея: «У нас здесь так много предметов… А природу любят все».

Если школа три раза подряд становится победителем, то «Аметистовый кристалл» остается в её стенах навсегда. К слову, эта награда уже третья по счёту, в своё время она была сделана компанией «Кольский сувенир», которая, к огромному сожалению музейных, работником перестала существовать. Поэтому специалистам придётся поломать голову, где взяться следующую награду, если ученики 23-й школы ещё дважды проявят такой большой интерес к выставкам и экспозициям.

 

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