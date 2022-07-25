Столько вещей пылится в шкафу, а тебе снова нечего надеть? Дети выросли, а маленькие одёжки почти новые? Хочется разгрузить шкафы, а выкинуть добро жалко? В Красном Кресте состоялось благотворительное мероприятие в формате «гаражной» распродажи.

Столько вещей пылится в шкафу, а тебе снова нечего надеть? Дети выросли, а маленькие одёжки почти новые? Хочется разгрузить шкафы, а выкинуть добро жалко?

В Красном Кресте состоялось благотворительное мероприятие в формате «гаражной» распродажи.

Северяне вновь смогли дать ненужным вещам вторую жизнь и приобрести понравившиеся одежду, предметы быта, книги на «гаражной» распродаже. Именно такой формат акции для сбора пожертвований выбрали в региональном центре Красного Креста.

Елизавета Титова, координатор добровольцев Мурманского регионального отделения всероссийского Красного Креста: «Мы очень волнуемся, бегаем встревоженные, так как немножко не хватает места, потому что люди приносят большие пакеты».

На помощь старшим активистам пришли юные воспитанники центра. С волонтёрами они в тандеме, дружно и организованно помогают раскладывать вещи и отсеивать то, что реализовать нельзя - грязные вещи, нижнее бельё и мягкие игрушки.

Елизавета Вельямидова, координатор Мурманского регионального отделения всероссийского Красного Креста: «Здесь есть не только одежда, но и, например, какие-то поделки. Иногда приносят книги, украшения интересные».

К слову, на прошлых «гаражных» распродажах не обошлось без забавных ситуаций.

Елизавета Титова, координатор добровольцев Мурманского регионального отделения всероссийского Красного Креста: «Это была тематическая «гаражная» распродажа по детским вещам. Заходит семейная пара, очень приятные мужчина и женщина, но я вижу по лицу, что они явно не понимают что происходит. У них очень такие озадаченные лица, они смотрят по сторонам немножко с упрёком. Я подхожу, говорю: «Здравствуйте, проходите. У нас проходит «гаражная распродажа». На что женщина с порога: «Простите, а где здесь колёса можно посмотреть?».

- Колёса? У нас здесь детская «гаражная» распродажа – детские книжки детские игрушки.

Ой, а я думала, что «гаражная» распродажа это что-то с автомобилями связано».

За необычным форматом стоит вполне практическая цель - сбор пожертвований для улучшения и развития центра Красного Креста. Но есть одно но - посетитель в праве установить свою цену на приглянувшуюся вещь. В итоге в «гаражной» распродаже приняли участие более 50 гостей, около ста пятидесяти вещей нашли новых хозяев.