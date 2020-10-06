В Красную книгу региона включено 480 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения объекта животного и растительного мира

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии на своём сайте запускает еженедельную рубрику о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области.

Событие приурочено к Всемирному дню охраны мест обитаний. На сегодняшний день в Красную книгу региона включено 480 видов. Более 270 видов нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде. Очерки в издании подготовлены сотрудниками научно-исследовательских организаций и природоохранных учреждений. Минприроды Мурманской области призывает помнить о необходимости бережного отношения к природным богатствам и сохранении уникальных мест обитания.