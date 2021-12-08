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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.21 19:30

В «красных зонах» с каждым днём становится все меньше пациентов

Хорошая тенденция сохраняется благодаря активной прививочной кампании и благоразумию граждан.

На данный момент ситуация с пандемией коронавируса в Мурманской области стабилизировалась. Врачи отмечают, что в борьбе с распространением инфекции помогает активная прививочная кампания и введенная недавно система QR-кодов.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «У привитого человека возможность заразить другого человека снижается в сотни раз. Когда вы заходите в кафе, приходите в магазин – вы понимаете, что вокруг вас находятся люди, вероятность того, что они заразят вас или вы их, снижается в разы. Сейчас прошёл месяц-два инкубационного периода, и мы видим результат. Количество свободных мест увеличилось, количество больных пациентов снизилось».

Сертификаты – менее жёсткая мера в сравнении с локдауном. Вместо того чтобы ограничить перемещение и активную жизнь граждан, страна обеспечивает возвращение к нормальной жизни тем, кто выбрал вакцинацию.

Марина Ермакова, заместитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Когда вирус попадает в иммунный коллектив, будем так говорить, проходит через иммунный организм, он теряет свою хватку, ослабевает. Когда попадет в организм привитого в таком коллективе, где хотя бы 75% была иммунная прослойка, он уже ослабевает, человек уже может не заболеть. Идёт коллективная защита того, кто по каким-то причинам не был привит».

Не делать прививку – это тоже выбор, но надо знать, какие ограничения за ним последуют, подчеркивают специалисты. 

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