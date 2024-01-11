В краже багажа иностранной пассажирки подозревали аэропорт Мурманска, но виновных будут искать в Москве

В аэропорт Мурманска поступило обращение о пропаже ценных вещей из багажа иностранной пассажирки, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Линейным отделом полиции по данному факту проводится проверка.

Напомним, актриса из Таиланда Пим Тангпрабхапорн отдыхала в Заполярье. После рейса из Мурманска в Москву она не обнаружила части своего багажа. Пропавшие вещи девушка оценила в сумму более 600 тысяч рублей.

В процессе разбирательства правоохранители изучили маршрут следования чемодана в рабочей зоне аэропорта и его доставки на воздушное судно. Данные, снятые с технических средств досмотра в воздушной гавани, подтверждают наличие заявленных в обращении вещей. Также Линейным отделом полиции проведена работа с персоналом аэропорта, участвующим в обслуживающим пассажиров и воздушного судна.

По результатам проведенного комплекса мероприятий установлено, что нарушения со стороны аэропорта Мурманска отсутствуют. Розыск продолжат в Москве.