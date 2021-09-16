140 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+53), Мончегорске (+23) и Кандалакшском районе (+18).

Тенденция к снижению числа заболевших, возможно, связана с прививочной кампанией. В Кремле не ставят под сомнение эффективность российских вакцин от коронавируса после заболевания людей в окружении Президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в лёгкой форме им переболеть. Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы», - приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности, Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.