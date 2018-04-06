В Кремле под председательством Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета по содействию развитию конкуренции в стране

В числе глав регионов в заседании приняла участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Президент страны ещё в начале встречи дал понять, что настроен критически. По мнению Владимира Владимировича, конкуренция в стране -сфера отстающая и виноваты в этом и федеральные структуры, и губернаторы, и крупные частные предприятия. Первые занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически монополизируя рынок.

Главы регионов, согласно докладу Путин, перегибают палку с протекционизмом, ну а корпорации нередко заботятся только о своём благополучии.

- Пока, к сожалению, в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей, - сказал Владимир Путин. - Смотрите, что у нас на практике происходит. В общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти в 2017 году число общих нарушений 1,2 процента, а региональными и муниципальными органами власти – 98,8 процента. О чём это говорит: о том, что в стране должного значения этому не придаётся.