В Кремле состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом
Предложения подготовлены в рамках исполнения поручения главы государства, данного на Международном арктическом форуме 2025 года в Мурманске.
Основные цели комплексного проекта: обеспечить безопасность, добычу и глубокую переработку ресурсов, а также создание бесшовной транспортной системы.
Кроме того, на встрече была предложена инициатива по фиксации стоимости газа для промышленных потребителей на уровне средней по Северо-Западу.
Президент и губернатор подробно обсудили развитие здравоохранения в нашем регионе, в том числе, строительство онкодиспансера и новой детской больницы, подготовку специалистов в арктическом университете и работу по сохранению кадров.
Отдельно была рассмотрена текущая ситуация с бюджетом Мурманской области. Президент дал поручение Минфину России оказать дополнительную поддержку, чтобы обеспечить выполнение ключевых проектов и социальных программ.
Отметим, что под руководством главы региона Мурманская область закрепила статус центра арктической повестки. Ранее были запущены мастер-планы опорных городов, «Арктическая ипотека» и другие проекты для улучшения жизни людей на Севере.