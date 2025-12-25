В Кремле традиционно проводят акцию «Ёлка желаний»

Участие в этом праздничном мероприятии и губернатор Мурманской области.

Внимание Андрея Чибиса привлекли открытки с пожеланиями от юных жителей Мурманской и Запорожской областей. Например, Елизар мечтает о музыкальном инструменте, а Толя хочет встретить актёров на съемочной площадке.

Исполнить мечту может каждый, кто зайдёт на сайт: елкажеланий.рф.