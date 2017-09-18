В «Кросс нации» вливаются новые люди

Вся страна вышла на старт. Ежегодный День бега отметили полтора миллиона спортсменов из 84 субъектов России. Мурманская область по традиции вошла в списки участников этого спортивной акции. Жители 13 муниципалитетов нашего региона показали свою выносливость и любовь к спорту.

На линию старта вышли пять тысяч северян – это и профессиональные спортсмены, и любители. Каждый из участников может выбрать дистанцию по силам: от самой короткой - стометровки, до марафонской - 12-километровой дистанции.

- У нас сегодня, мне уже дали эту информацию, самом младшему участнику акции год и 10 месяцев, а самому старшему - больше 80, - отмечает Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Поэтому сегодня каждый перед собой ставит свою задачу: кто-то будет добиваться победы в соревнованиях, а кто-то будет просто проходить дистанцыю.

Всероссийский День бега «Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие. В этом году жители 84 субъектов вышли на старт – это около полутора миллионов человек.

- Хочу отметить, что наш регион проводит это мероприятие с первых его дней, мы уже постоянные его участники, - говорит Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Приятно, что с каждым годом количество муниципалитетов нашего региона, принимающих в этой акции участие, увеличивается. Сегодня со всей страной стартуют не только жители Мурманска, но и всё муниципалитеты. Более пяти тысяч участников вышли сегодня на старт.

«Кросс нации» - это отличная возможность не только провести время с пользой и познакомиться с такими же фанатами спорта, но и попробовать свои силы. На старт выходят не только с друзьями, но и семьями.

- Мы занимаемся спортом с детками, стараемся посещать каждое совместное спортивное мероприятие, - рассказывает Яна Шендура, участник забега. - И на лыжах катаемся и просто бегаем. Сначала со старшим ребёнком ходили на соревнования, теперь с маленьким пытаемся ходить. Мы за здоровый образ жизни, всем желаем того же!

«Главное не победа - главное участие», - признаются спортсмены. Однако лучшие результаты не остались незамеченными. По сложившейся традиции самых быстрых и выносливых наградили медалями и памятными дипломами.