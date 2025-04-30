В Культурно-выставочном центре Мурманска открыли выставку «Территория Победы. Военным фотографам посвящается»

В ней собраны снимки с фронта и тыла, начиная с первых дней войны и до самого Дня Победы.

Советские фотокорреспонденты, освещавшие самый трагический период нашей страны, внесли неоценимый вклад в историю. Благодаря их снимкам запечатлены ужасы, пережитые военными и мирными жителями в 40-е годы прошлого века.

Александр Чапенко, доцент, кандидат исторических наук, руководитель музея МАУ «Кольский Север: история, культура, образование»: «Большинство этих снимков мне прекрасно знакомы. Это нестареющая классика - работы Халдея, Шаманского. Они очень хорошо передают трагедию и ужас той войны, насколько тяжёлой она была. Посмотрите на фотографию, которая у меня за спиной: грязь, пот, погибшие воины Красной Армии. Это всё является неким критерием цены Победы. Той страшной цены, которую наш народ заплатил за Победу в Великой Отечественной войне».

На экспозиции «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» в Культурно-выставочном центре собраны фотографии из собрания Московского мультимедиа арт-музея и Мурманского областного художественного музея.

Лариса Самойлова, гость выставки: «Когда смотришь на фотографии, только сердце сжимается. Слёзы на глазах наворачиваются. Это очень тяжёлая тема, мы всё знаем. Мои дедушки также воевали, у мамы папа и у отца тоже воевал. Поэтому нам эта тема очень близка и трогательна».

Здесь можно увидеть снимки, сделанные с первых дней самой кровопролитной в мировой истории войны и до момента её долгожданного завершения. Знаменитую фотографию Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом» можно назвать самым известным запечатленным эпизодом Победы.

Оксана Третьякова, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «Эти фотографии позволяют окунуться в трагические события тех времён. Они показывают военные действия, как тяжело и трудно тогда было. В то же время есть и вторая часть выставки, где уже восстановление послевоенное, под конец войны. И есть победные фотографии, где война уже окончена».

Представленные работы – репродукции архивных снимков. Выставка будет открыта в КВЦ Русского музея в Мурманске до 1 июня.