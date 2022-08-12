В Культурно-выставочном центре Русского музея открылась экспозиция, призванная познакомить маленьких северян и их родителей с культурным многообразием народов России

Проект познакомит взрослых и детей с такими известными народными сказками как «Шурале», «Повесть о Ерше Ершовиче», «КУйгорож» и многими другими. По словам одного из организаторов проекта, сказки разных народов несут в себе общечеловеческие ценности. Благодаря этим нравственным ориентирам ребёнок будет лучше понимать общество, в котором он живёт.

2022 год провозглашён Годом народного искусства и нематериального наследия народов России. По такому случаю сотрудники Русского музея запустили просветительский проект «Сказочные мотивы в произведениях искусства», сейчас экспозиция гостит в Мурманске.

Марина Красовитова, начальник службы консультационно-методического взаимодействия с музеями, Русский музей: «Я была удостоена чести открывать Культурно-выставочный центр в Мурманске, а до этого приезжала сюда с коллегами для подготовки к открытию КВЦ. Теперь мы приезжаем сюда как в родной дом».

Проект познакомит взрослых и детей с такими известными народными сказками как «Шурале», «Повесть о Ерше Ершовиче», «КУйгорож» и многими другими.

По словам одного из организаторов проекта, сказки разных народов несут в себе общечеловеческие ценности. Благодаря этим нравственным ориентирам ребёнок будет лучше понимать общество, в котором он живёт.

Марина Красовитова, начальник службы консультационно-методического взаимодействия с музеями, Русский музей: «Несмотря на то, что где-то в каких-то сказках, мотивах могут встречаться злые персонажи, но ведь добро у нас всегда побеждает зло».

В рамках «Десятилетия детства» этот посыл становится особенно актуальным. А взрослые могут оценить технику и мастерство художников разных периодов, изобразивших сказочных персонажей. К слову, на выставке были представлены и саамские сказки. Они сопровождаются всего парой иллюстраций. Однако, по мнению представительницы коренного народа Кольского Севера, этого хватит, чтобы заинтересовать и детей, и взрослых.

Нина Афанасьева, экс-президент Ассоциации кольских саамов: «Сегодня представлено два рисунка Смирновой. Они дают хоть какое-то представление о том, что есть такой народ, что у него есть свои мифы, легенды, сказы и сказки».

Передвижная выставка в июле работала в Санкт-Петербурге, теперь она работает в Казани, Ярославле, Саранске, Когалыме, Йошкар-Оле и, конечно же, в Мурманске. Познакомиться с проектом можно в Культурно-выставочном центре Русского музея до 29 сентября.