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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.24 19:30

В Культурно-выставочном центре Русского музея открыли новую выставку

Она стала завершающей в цикле «История искусств» и посвящена импрессионистам и постимпрессионистам XIX века.

Все работы на выставке представлены из собрания Мурманского областного художественного музея. Конечно, это не оригиналы, а факсимильные репродукции из коллекции Дар Нади Леже, вдовы французского художника Фернара Леже. «История искусств», так называется экспозиция, посвящённая импрессионистам и постимпрессионистам XIX века.

Анастасия Шалаева, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «В 1999 году 79 факсимильных репродукций были переданы в мурманский музей. Здесь вы видите 19 их них. Это хорошего качества картины: типографская печать с ручной доработкой, которая позволяет нам ознакомиться с шедеврами искусства».

Особенность выставки в том, что рядом с каждой работой есть расширенная справка, в которой рассказана история картины. Кроме того, в зале представлен небольшой кинолекторий на тему импрессионизма, чтобы зрители смогли максимально погрузиться в атмосферу и узнать больше об этом направлении живописи.

Анастасия Шалаева, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «Конечно же, импрессионисты (с французского - «впечатления»), их главная задача отразить впечатления от пейзажа, момента, а также по-своему окрасить повседневность, показать какие-то мелочи, из которых состоит наша жизнь. Конечно, им присуще воздушность и огромное внимание уделяется работе со светом».

Гости экспозиции увидят произведения Эдуарда Мане, Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и других известных творцов.

Выставка открыта для всех ценителей искусства до 9 сентября в Культурно-выставочном центре Русского музея.

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