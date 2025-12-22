В Культурно-выставочном центре Русского музея представили работы известного заполярного скульптора Александра Арсентьева

Экспозиция носит название «Люди Севера. Герои Севера».

Это первая персональная выставка знаменитого мастера Александра Арсентьева. Здесь собраны почти все его знаковые работы: от эскизов и барельефов до макетов монументов. Каждая из них - дань уважения тем, кто трудился, сражался и прославлял Заполярье.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Всё, что создаёт Арсентьев, напоминает нам об истории, наших замечательных земляках».

Произведения автора давно стали частью культурного пространства всей области. «Скорбящая мать» в Долине Славы, памятник Воинам Полярной Дивизии, стела Зои Космодемьянской, бюсты писателям - эти и другие работы хорошо известны мурманчанам. Но в светлом выставочном зале они раскрываются по-новому, позволяя рассмотреть каждую деталь.

Александр Арсентьев, скульптор, автор выставки: «Может быть, люди прошли мимо памятника, прошли мимо и не всё посмотрели, здесь они могут более детально посмотреть, задать мне вопросы, а я с удовольствием отвечу».

Автор не скрывает, что творит постоянно. Сейчас он готовит эскизы для нового проекта, посвящённого участникам специальной военной операции. Вдохновение черпает на встречах с защитниками Родины.

Александр Арсентьев, скульптор, автор выставки: «В этом году работал над памятником участникам СВО для Североморска. Меня познакомили с участниками операции, с Героем России. Мне понравилась их проста общения, мы нашли общий язык, они приезжали в мастерскую, смотрели эскизы. А к ним прислушивался».

Выставка работ Александра Арсентьева будет работать в Культурно-выставочном центре Русского музея до 18 января 2026 года.