В Культурно-выставочном центре Русского музея провели необычную экскурсию для слепых и слабовидящих северян

С помощью тактильных копий, звука и новых технологий гости смогли ознакомиться с предметами искусства.

Эта экскурсия - часть большого регионального проекта «Прикосновение Севера». Создание целостного впечатления через тактильные модели, рельефные изображения, «говорящие» путеводители. Интерес огромный - в прошлом году 260 северян стали участниками адаптивных путешествий.

Ольга Левша, заведующая Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих: «Сегодняшний формат экскурсии – сенсорная. С помощью осязания и звука наши гости смогут ближе познакомиться с музейными предметами».

После присоединения к областной научной библиотеке - возможности выросли. Объединив команды, удалось не только увеличить фонды специальной литературы, но и вывести проекты на новый уровень. В 2025 году тактильные экскурсии провели в музеях Печенгского округа, Колы и Полярного.

Ольга Левша, заведующая Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих: «Наша экскурсия имеет очень большое значение. С одной стороны, наши читатели сами смогут оценить рекомендации и советы, как эффективно использовать такие возможности. Только сам человек с нарушением зрения сможет сказать, какой должна быть такая технология».

Теперь для посетителей экскурсия - не просто рассказ, а полноценное погружение. Гости тестируют и оценивают новый мультимедиагид и слушают информацию о каждой скульптуре. А вот так, кончиками пальцев, они знакомятся с работами мастеров ХХ и ХХI веков.

Александр Чернов, участник экскурсии: «Пока нахожусь под большим впечатлением. Обычно приходишь в музеи, то там трогать ничего нельзя, а здесь всё очень здорово, всё тактильно, всё можно потрогать».

Анна Яковлева, участник экскурсии: «Мне очень нравится, что всё можно ощутить тактильно и представить, как все это выглядит».

Как отмечают организаторы, главный результат - реакция участников, для которых мир искусства перестаёт быть лишь описанием и открывается в новом формате. А значит, культурная карта Мурманской области для людей с нарушениями зрения продолжает расширяться, становится ярче и ощутимее, вовлекая новые площадки региона.