В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось открытие выставки художницы Ирины Сергиенко

«Полярное сияние – это орган Вселенной, а Север – исполнение этой великолепной партитуры», - такими чувственными словами о родном для художницы Заполярье открыла свою выставку Ирина Сергиенко.

«Пространство цвета» – это работы, в которых автор мастерски использует разнообразные техники и материалы, чтобы продемонстрировать весь спектр цветов и оттенков, из которых состоит этот мир.

Ирина Сергиенко, художник, автор выставки: «На этой выставке мне хотелось убрать конкретику, как таковой конкретный образ. И чтобы цвет сам работал, сам говорил за себя».

Ирина Сергиенко родилась в Санкт-Петербурге, однако, Мурманск занимает особое место в жизни и творческом становлении художницы. Прожив несколько лет в столице Заполярья и работая главным художником в Мурманском областном театре кукол, Ирина навсегда влюбилась в северный край.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Художник, который начинал когда-то в Мурманске, он сюда возвращается, периодически. И у художника, такого активного, как Ирина Сергиенко, работ всегда очень много, а развитие художника всегда интересно. И даже вы сейчас видите. Иногда очень хорошая оценка, когда зритель говорит: «Красивая выставка», - я могу добавить к простому зрителю: «Элегантная очень вставка».

Поздравить коллегу с открытием экспозиции пришли мурманские художники и давние друзья Ирины Евгеньевны. Среди них был однофамилец Анатолий Сергиенко и Виталий Бубенцов.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Здесь уже говорили, что в кукольном театре она была художником. Тогда были хорошие такие задумки, были выставки молодёжные, которые объединяли художников. Приезжали хорошие артисты в драмтеатр. И тогда мы тоже подняли планку культуры нашей Мурманской области».

Гости, которые пришли познакомиться с работами мастера, также остались под впечатлением. Выставка Ирины Сергиенко стала центром притяжения творцов, ищущих вдохновения.

Наталья Шилова, художник, гость выставки: «Хочется посмотреть мастера другого. Это же всегда интересно. Очень интересно она работает с розовым цветом. Очень грамотно и очень смело».

Созданные за годы творчества работы Ирины Сергиенко находятся как в общественных интерьерах, так и в частных коллекциях в России и за рубежом. Однако художница продолжает возвращаться в Мурманск и дарить северянам свое искусство.

Ирина Сергиенко, художница, автор выставки: «Потому что Север никогда не отпустит. Никогда. Где бы вы потом не оказались».

Выставку можно посетить до 24 ноября.

В будущем Ирина Сергиенко мечтает продемонстрировать северянам свою живопись, раскрыв ещё одну грань своей творческой натуры.