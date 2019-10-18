«Бесплатная» медицина достала: Минтруд собирается до 20 сентября 2020 года выработать предложения по изменению системы оплаты труда в сфере здравоохраненияПобедители аукционов на квоты по вылову краба в Северном бассейне готовы заплатить за них 42,84 млрд рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.19 19:30

В культурно-выставочном центре Русского музея состоялся Международный круглый стол «Битва за Север»

В мероприятии приняли участие известные краеведы и историки из Австрии, Норвегии, Финляндии и России. Встреча состоялась при поддержке компании «Норникель».

«Битва за Север» - это не кинофильм или новая стратегия о Великой Отечественной войне в Заполярье, а название круглого стола и выставки посвященных освобождению Кольского края и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Во время обсуждений речь прежде всего шла об истории  Петсамо-Киркенесской операции, которая по-прежнему полна белых пятен.

«Всё это важно для нас. Нам важно изучать историю этих событий, - говорит Алексей Комаров, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, - поскольку это подвиг советского солдата, который изгнал немецко-фашистских оккупантов, освободил Мурманскую область, а  лучше говорить - Восточный Финнмарк».

Значение «10-го сталинского удара» отмечают и норвежцы. В отличие от многих других приграничных соседей, жители Северного Королевства не привыкли каверкать исторические факты, адаптируя их под текущую политическую ситуацию.  

«Очень важно, что тема, которой сегодня посвящена конференция, до сих пор интересует профессиональное сообщество, - отмечает Торунн Хаслер, консул Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске. - Такие площадки встреч очень ценны. На них происходит обсуждение произошедшего, обсуждаются разные точки зрения».

Конференции, посвященные этой теме, в Мурманске проводятся не в первый раз. Однако сейчас, в год 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, она стала масштабной. Это событие прошло при поддержке компании «Норникель».

«Для кого-то это история, может быть, теоретическая история, - говорит Максим Иванов, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК». – А для нас это жизнь, потому что предприятия нашей компании расположены и в Мурманской области, в том числе и в Печенгском районе. Во время войны комбинат «Североникель», расположенный в Мончегорске, работал, в том числе и на оборону Советского Союза. Печенгские активы, как все знают, работали на другой стороне».

Кстати, название круглого стола неспроста совпадает с открытием новой выставки, которую также открыли в Мурманске. На экспозиции  «Битва за Север» в художественном музее представлены архивные документы, фотографии, личные вещи солдат и картины.

«Наша идея была показать тех конкретных людей, которые принесли Победу, воюя с 1941-го  по 45-й  год на севере, - говорит Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея, - потому что это вклад не не только Петсамо-Киркенесской операции, даже не то, что незамерзающий порт наш работал. Это люди – те, которые работали в портофлоте, они «воевали» как и на фронте».

Экспонаты для выставки предоставлены Центральным музеем Вооруженных сил Российской Федерации, мурманскими художественным и краеведческим музеями, а также музеями Североморска, Полярного и Колы. Кроме того, некоторые предметы принадлежат и жителям нашего края.

«Это и  частные архивы, как у Светланы Алексеевны Поповой, - рассказывает  Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Кто работал, то знает, что это известный журналист в Мурманске. Это архив Евгения Васильевича Баранова  – ювелира, художника. Его отец был первым председателем Союза художников, но он воевал и занимался камуфляжем во время войны, как раз в Полярном».

Выставка «Битва за Север» открыта в здании Мурманского областного художественного музея. Она будет работать до 12 января 2020 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Дмитрий
11.10.19 12:32
Здравствуйте! Въехали в новую квартиру в доме 1998 года постройки, сейчас начали потихоньку обращать внимание на состояние лестничных клеток и т.д., в результате обратили внимание, что в отличие от
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире05:30«Лос-Анджелесская история». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)07:30«Война Фойла». Художественный сериал, 23 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ сентябре продолжился приток вкладов населения страны-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 6 копейки, евро подрос почти на 23 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO Законы230 млрд рублей - проект госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктики подготовят к зиме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 238 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика