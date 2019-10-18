В культурно-выставочном центре Русского музея состоялся Международный круглый стол «Битва за Север»

В мероприятии приняли участие известные краеведы и историки из Австрии, Норвегии, Финляндии и России. Встреча состоялась при поддержке компании «Норникель».

«Битва за Север» - это не кинофильм или новая стратегия о Великой Отечественной войне в Заполярье, а название круглого стола и выставки посвященных освобождению Кольского края и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Во время обсуждений речь прежде всего шла об истории Петсамо-Киркенесской операции, которая по-прежнему полна белых пятен.

«Всё это важно для нас. Нам важно изучать историю этих событий, - говорит Алексей Комаров, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, - поскольку это подвиг советского солдата, который изгнал немецко-фашистских оккупантов, освободил Мурманскую область, а лучше говорить - Восточный Финнмарк».

Значение «10-го сталинского удара» отмечают и норвежцы. В отличие от многих других приграничных соседей, жители Северного Королевства не привыкли каверкать исторические факты, адаптируя их под текущую политическую ситуацию.

«Очень важно, что тема, которой сегодня посвящена конференция, до сих пор интересует профессиональное сообщество, - отмечает Торунн Хаслер, консул Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске. - Такие площадки встреч очень ценны. На них происходит обсуждение произошедшего, обсуждаются разные точки зрения».

Конференции, посвященные этой теме, в Мурманске проводятся не в первый раз. Однако сейчас, в год 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, она стала масштабной. Это событие прошло при поддержке компании «Норникель».

«Для кого-то это история, может быть, теоретическая история, - говорит Максим Иванов, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК». – А для нас это жизнь, потому что предприятия нашей компании расположены и в Мурманской области, в том числе и в Печенгском районе. Во время войны комбинат «Североникель», расположенный в Мончегорске, работал, в том числе и на оборону Советского Союза. Печенгские активы, как все знают, работали на другой стороне».

Кстати, название круглого стола неспроста совпадает с открытием новой выставки, которую также открыли в Мурманске. На экспозиции «Битва за Север» в художественном музее представлены архивные документы, фотографии, личные вещи солдат и картины.

«Наша идея была показать тех конкретных людей, которые принесли Победу, воюя с 1941-го по 45-й год на севере, - говорит Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея, - потому что это вклад не не только Петсамо-Киркенесской операции, даже не то, что незамерзающий порт наш работал. Это люди – те, которые работали в портофлоте, они «воевали» как и на фронте».

Экспонаты для выставки предоставлены Центральным музеем Вооруженных сил Российской Федерации, мурманскими художественным и краеведческим музеями, а также музеями Североморска, Полярного и Колы. Кроме того, некоторые предметы принадлежат и жителям нашего края.

«Это и частные архивы, как у Светланы Алексеевны Поповой, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Кто работал, то знает, что это известный журналист в Мурманске. Это архив Евгения Васильевича Баранова – ювелира, художника. Его отец был первым председателем Союза художников, но он воевал и занимался камуфляжем во время войны, как раз в Полярном».

Выставка «Битва за Север» открыта в здании Мурманского областного художественного музея. Она будет работать до 12 января 2020 года.