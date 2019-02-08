В Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске открылась выставка картин Свена Локко

В Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске открылась выставка картин известного заполярного художника Свена Локко. В экспозиции – лучшие работы мастера, в которых наиболее полно отображена его любовь к северной природе.

В своей долгой жизни художник перенёс много испытаний. В середине прошлого века советское правительство всячески притесняло финнов на Мурмане: кого-то выселяли в Карелию, а кого-то и вовсе отправляли в трудовые колонии, куда и был сослан Свен Петрович.

Но живописец выдержал все испытания и продолжил творить. Картины Свена Локко не только показывают красоту рек, озер и сопок нашего края, но и рассказывают о быте местных финнов.

Свен Петрович не являлся профессиональным художником, от только в 1962 году окончил курсы рисования и живописи в Московском народном университете им. Крупской.

- Это одаренный человек: и как художник он оригинален, потому что его направлением было восприятие мира, как наивного художника, - отмечает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. – В его работах показан огромный пласт в истории не только России, но и нашего края.