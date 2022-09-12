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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.22 19:30

В культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске открылась выставка работ художника Александра Самохвалова

Александр Самохвалов – русский художник, график, автор плакатов. Активно увлекался искусством с детства, но широкую известность получил при советской власти. В своих работах он с теплом передавал атмосферу своего времени: энергию и силу, труд и спорт, доброту и непреодолимое стремление к лучшему. Ему принадлежит образ «советской Джоконды» - изображение девушки в спортивной футболке. К слову, спорту Самохвалов посвящал серии работ, некоторые из них представлены на выставке в Мурманске.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник Российской Федерации: «Это художник ленинградской школы 20-30-х годов, когда происходило становление нового искусства на старых традициях. Метростроевка, физкультурница - уже новые образы людей появляются. И вот эти образы людей нас чётко ориентируют на определенный период нашей страны. Вот это очень важно, когда художник не просто о чем-то говорит, а конкретно выразил эпоху. Я считаю это его главной заслугой».

Семье Бубенцовых посчастливилось лично пообщаться с женой и музой Самохвалова, даже побывать у них дома и увидеть неизданные работы автора.

Галина Бубенцова, супруга Виталия Бубенцова: «Я помню, что она, порой, как бы я была, только ещё молодая жена художника. Она уже разговаривала со мной, говорила, что это одержимые люди, для них не существует время, для них это мастерская».

Виталий Бубенцов, заслуженный художник Российской Федерации: «Я был у них в квартире, видел его работы, которые находятся в семье. Поэтому мне близко было те маленькие зарисовки, эскизы, которые она мне показывала. Потому что художник много чего прячет в мастерской, даже не прячет, а просто так получается, что какие-то большие работы уходят, а какие-то вещи, от которых он отталкивался в своем творчестве. Бывает, что главная мысль у него там, что-то появилось, в голову взял. А потом всё он притворяет это в большую работу».

Чтобы открыть выставку работ Самохвалова, в Мурманск приехала Ольга Бабина, заместитель генерального директора Русского музея. Она рассказала, как проходит процесс транспортировки музейных экспонатов, почему нельзя привезти любой понравившийся предмет искусства.

Ольга Бабина, заместитель генерального директора Русского музея по учёту, хранению и реставрации музейных ценностей: «Работы подбираются под каждый  музей индивидуально, в зависимости от особенностей: высота потолков, размер стен. В зависимости от этого уже обсуждаются те произведения, которые Русский музей мог бы выдать. Вы же понимаете, что здесь, наверное, нельзя поместить «Последний день Помпеи», нужно будет искать другое помещение».

Правильно подобранное помещение, это лишь малая часть организационных работ, чтобы такие картины экспонировались у нас в городе, необходимо получить на них разрешение, подготовить их и правильно перевезти.

Ольга Бабина, заместитель генерального директора Русского музея  по учёту, хранению и реставрации музейных ценностей: «Эти предметы государственные, они принадлежат государству. Чтобы их вывезти, нам нужно оформить целый пакет документов, который включает, во-первых, особые условия содержания этих предметов здесь: это климат, это безопасность, это определенное количество смотрителей, которые должны обеспечивать безопасность во время работы, это пожарная безопасность. Возятся произведения искусства сегодня только специализированным транспортом».

Открытие выставки совпало с первым юбилеем Культурно-выставочного центра в Мурманске, проект запустили в 2017 году, его созданию послужило многолетнее сотрудничество Мурманского областного художественного и Русского музеев.

Насладиться работами Александра Самохвалова можно до 20 ноября. Выставка проходит на втором этаже в здании областной филармонии. 

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