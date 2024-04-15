В Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске открыли выставку живописи Максима Драницина

Экспозиция посвящена 50-летнему юбилею художника.

В собрании Мурманского областного художественного музея 20 произведений Максима Драницина. Знакомство с коллекцией позволяет увидеть развитие и творческий рост автора. Это время активного эксперимента с техникой, композицией, цветом, поиск индивидуального стиля и выразительного языка.

Мария Михайленко, председатель регионального отделения «Союз художников России»: «Хочется сказать спасибо музею за то, что собрали такую коллекцию работ автора. И даже в его отсутствие мы можем погрузиться в творчество автора полноценно».

Особое место в творчестве живописца занимает натюрморт. Именно он, по его словам, привлекает возможностью манипулировать формой, фактурой, цветом. Но среди выставленных работ хватает и портретов, и пейзажей.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Самое первое появление Максима на выставках произвело сильное впечатление. Это завораживает как приближение к новогодней ёлке».

Выставка будет работать до 12 мая в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.