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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.24 19:30

В Культурно выставочном центре Русского музея в Мурманске состоялось торжественное открытие тактильного проекта «Прикоснуться к Арктике»

Выставка позволит людям с ограниченными возможностями здоровьями напрямую прочувствовать искусство и историю родного края.

Восемь тактильных барельефов, каждый рассказывает о важной детали в истории региона. О первой арктической экспедиции на дрейфующей льдине, атомном ледоколе «Ленин», Кольских саамах и Русской Лапландии, или про Мурманский порт и Северный морской путь. Проект позволяет людям с нарушением зрения без ограничений прочувствовать то, что хотел «сказать» автор.

Анна Ромашова, заведующий отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»: «Он создан для расширения доступной среды, для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Но как подсказывает мой опыт работы, этот проект тактильный будет интересен для всех категорий посетителей музея, особенно для детской аудитории. Здесь можно трогать эти тактильные барельефы и изучать пластику, линии, при этом мы с вами получаем достаточно большой материал по истории нашего края. Весь этот проект направлен на изучение истории Арктики, освоения Арктики».

Композиции были выполнены профессиональными скульпторами из Санкт-Петербурга, над информационным и техническим оснащением работала команда из 7 человек, в том числе преподаватели Мурманского арктического университета.

Эта идея принадлежит Екатерине Базановой, специалисту в области выставочной деятельности и творческих проектов.

Екатерина Базанова, руководитель проекта «Прикоснуться к Арктике», руководитель выставочного комплекса МАУ: «Полтора года на базе нашего выставочного комплекса была выставка тактильных барельефов. Но это были копии, копии икон. А нам хотелось показать своё арктическое. И на основе этой выставки родился такой проект».

Ещё одна особенность выставки - тифломаркеры, благодаря которым можно получить информацию о самом экспонате, а также о том, что и где расположено на барельефе. 

Выставочные образцы созданы в трёх экземплярах, два из которых были переданы в музеи Санкт-Петербурга и Архангельска в рамках культурного сотрудничества. В Мурманском областном художественном музее копии барельефов будут храниться пять лет.

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