В Кванториуме провели матер-класс «I-Мурманск»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» провели бизнес-форум «iМурманск». Из-за пандемии мероприятие, посвященное инновациям и карьере будущего, прошло в онлайн-фомате.

Форум стартовал с мастер-класса для детей-подростков. Авторитетные спикеры раскрыли секреты того, как можно использовать дополненную реальность в рекламе. А также поделились опытом трансформации реальных магазинов в цифровые. Все полученные знания наверняка принесут практическую пользу ребятам в будущем.

Сергей Кулаков, директор мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Это очень важно, так как происходит цифровизация экономики, с этим должны знакомиться школьники и они помогают успешно капитализировать бизнес в онлайн-формат. Такой формат позволяет увеличить аудиторию. И они становятся успешными предпринимателями соцфер.