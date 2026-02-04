В лабораториях Мурманского арктического университета молодые умы решают амбициозные задачи

Аквакомплекс Мурманского арктического университета - одна из самых перспективных площадок. Здесь в установках замкнутого водоснабжения выращивают то, что, казалось бы, не может существовать в Заполярье, теплолюбивых пресноводных рыб и ракообразных. Такие виды как нильская тиляпия, клариевый сом, австралийский рак.

Анастасия Иванова, ассистент и аспирант кафедры биологии и биоресурсов МАУ: «Содержим, выращиваем, стараемся сами получать потомства, так как эти виды не размножаются в неволе».

Анастасия Иванова совместно с другими учёными также работает над созданием собственных составов кормов для водных обитателей. Задача - создать эффективные и независимые технологии аквакультуры для северных регионов.