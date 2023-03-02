В «Лапландии» чествовали победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 2022–2023 учебного года

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 2022–2023 учебного года.

В центре «Лапландия» для участников регионального этапа школьных олимпиад устроили представление. После небольшого театрализованного действа отличившиеся ребята поднимутся на сцену и получат из рук министра образования и науки Мурманской области свои награды.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В 2022–20023 учебном году в этом мероприятии приняли участие около тысячи ребят, порядка двухсот стали победителями и призёрами. Среди победителей и призёров хочу отметить ребят, которые стали победителями и призёрами по двум и более предметам – это 17 наших детей».

Юные умники и умницы отмечают, что у них ничего не получилось бы без наставников, учителей и родителей. Их помощь и поддержка неоценимы.

Екатерина Козырева, ученица 11 класса школы №49, призёр по искусству (МХК) и победитель по литературе: «Они помогают нам, они верят в нас и говорят, что, если что-то не получится, то это не страшно, можно ещё что-то попробовать. Для меня это возможность сказать спасибо моим учителям из 43-й школы и из 49-й. Я, наверное, очень рада и всё-таки это несколько неожиданно для меня».

Михаил Мелещенко, ученик 9 класса Кадетской школы города Мурманска, победитель по английскому языку, обществознанию и русскому языку, призёр по математике: «Я считаю, что роль педагога важна. Я могу сказать, что именно мои учителя математики и физики дали мне изначальный импульс, который уже побудил меня изучать другие предметы».

В Мурманской области продолжат создавать условия для всестороннего развития ребят. Более того, в качестве поддержки призёры, победители и их наставники получат денежный приз.