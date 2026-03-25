В «Лапландии» провели первую встречу, посвящённую подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса школьных музеев

О сроках проведения и тематике этого года подробно говорили на заседании оргкомитета.

Конкурс по инициативе организационного комитета «Наша Победа» проводят с 2018 года. Каждый год темы разные: от исторической направленности до цифровизации. В этом сезоне перед участниками конкурса стоит сложная задача – создание в музее военно-исторической диорамы.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Наши музейные пространства не спрятаны в кабинетах, они находятся в доступном пространстве и продолжают активно участвовать во всех этих мероприятиях».

Для победителей конкурса предусмотрен приятный бонус – финансовый. Это станет значительным вкладом в развитие школьной жизни и новых проектов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Этот грант от 200 до 500 тысяч рублей».

В прошлом году в финал конкурса вышли 169 музеев, 92 из них стали победителями, в их числе два музея из нашего региона – Видяево и Никеля. Такие показатели указывают на подлинный интерес участников и желание развиваться в новых направлениях.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Ребята действительно интересуются музеями, которые есть у них в школах, изучают, выступают на конференциях, а потом уже свой опыт представляют на конкурсе. Поэтому получается такой результат».

Региональный этап продлится до конца апреля этого года, федеральный пройдёт в мае и июне. Подведение итогов намечено на июль.