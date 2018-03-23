День за днём с «Арктик-ТВ»23.03.18 19:30
В «Лапландии» состоялся финал регионального чемпионата «Что? Где? Когда
В интеллектуальной игре приняли участие команды школьников.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди школьников состоялась на базе городского центра творчества «Лапландия». Более 70 команд со всей области собрались, чтобы сразиться за звание самых эрудированных.
Организаторы игры старались придумать сложные вопросы, на которые без особой сноровки сразу и не ответишь, поэтому победу одержали опытные и подготовленные игроки из Мурманска, но и тем, кто проиграл, расстраиваться не стоит.
- Когда ко мне приходят ребята, я им объясняю, что с первого раза ни у кого не получится, - говорит Сергей Пташенчук, педагог дополнительного образования ДДТ им Бредова. - Развиваться нужно только через тренировки, потом приходят победы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 879 человек
-
Последние комментарии
Аннушка.
23.03.18 20:43
Слили господина Баталова. ОБРАЩЕНИЕ К ДИРЕКТОРУ ЧОУ "ПИОНЕР"! Мадам Ушинская И. А., ты вынуждена будешь лишиться части барыша! Ты меня поняла, красавица! Ира, сама не плачь и не кисни и маме передай
Комментарий к новости:Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»
земляк я
23.03.18 20:36
А 25% направлено на поддержание губернаторши?!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства области
Юлия
23.03.18 20:23
Ряженых показали.
Комментарий к новости:Стрелять в тире – полезное занятие для подростков
-Скоро в эфире23:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)04:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:55«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и куриные яйца оказались в лидерах по росту цен-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 27 копеек, евро - на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше