В «Лапландии» состоялся финал регионального чемпионата «Что? Где? Когда

В интеллектуальной игре приняли участие команды школьников.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди школьников состоялась на базе городского центра творчества «Лапландия». Более 70 команд со всей области собрались, чтобы сразиться за звание самых эрудированных.

Организаторы игры старались придумать сложные вопросы, на которые без особой сноровки сразу и не ответишь, поэтому победу одержали опытные и подготовленные игроки из Мурманска, но и тем, кто проиграл, расстраиваться не стоит.

- Когда ко мне приходят ребята, я им объясняю, что с первого раза ни у кого не получится, - говорит Сергей Пташенчук, педагог дополнительного образования ДДТ им Бредова. - Развиваться нужно только через тренировки, потом приходят победы.