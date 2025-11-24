В «Лапландии» стартовал региональный этап XVIII Форума «Шаг в будущее», который объединил 380 молодых исследователей

Юные таланты из пяти регионов Северо-Западного федерального округа и города Смоленска представили свои разноплановые уникальные проекты.

Главная цель большого форума - объединить молодое поколение для его развития, обменяться опытом и внести общий вклад в инновационное развитие страны.

Мария Мельникова, представитель МГТУ им. Баумана, председатель жюри Форума «Шаг в будущее»: «Работы все абсолютно разные, у них разный уровень, специфика. Детки участвуют маленькие, у взрослых уже более серьёзные проекты, кто-то работает уже несколько лет, видно развитие как научное, так и прикладное».

Форум разделён на три этапа. Первоначальный проводят в образовательных учреждениях, на нём отбирают инициаторов, которые заявляют о желании презентовать свой проект. На втором этапе формируют команды. Финал программы проводят в Москве в МГТУ им. Баумана, где составы из разных регионов соревнуются за право быть самыми лучшими.

Александра Яценко, ассистент кафедры автоматики вычислительной техники МАУ, руководитель молодёжного жюри Форума «Шаг в будущее»: «Форум берёт истоки в техническом университете им. Баумана, там зародилась идея о том, как ездить по регионам и открывать молодые таланты. Примерно 30 лет назад форум пришёл и на Кольский полуостров».

Участники активно исследуют трендовые направления науки и техники, связанные с применением искусственного интеллекта в различных сферах, разработки и применения беспилотных систем. Большое внимание в Год защитника Отечества уделено военной истории. Также наблюдается интерес к теме туризма.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Каждый из участников безусловно живёт этим проектом. Они погрузились в исследования, в проблемные вопросы, с воодушевлением рассказывают о проектах, которые они проработали и хотят продемонстрировать широкому кругу лиц, чтобы они нашли практическое применение».

В подготовку проектов ребята вложили много сил и времени. Путь разработки давался им нелегко, но поддержка педагогов и желание увидеть результат помогли молодым дарованиям довести дело до конца.

Екатерина Мацуева, ученица школы №49 г. Мурманска: «Начинали делать проект с шестого класса, четыре года уже прошло. Он называется «Новая жизнь старых джинсов» - о переработке, утилизации. Актуальная проблема экологии, поэтому стараемся не выбрасывать вторсырьё, а переделывать».

Вячеслав Андрианов, ученик Мурманского политехнического лицея: «Идея проекта появилась из ситуации, что в стране действуют нормы и законы для электросамокатов, но они являются частичными. Я пришёл к выводу, что проблема не всегда лежит на пользователях этой техники, а и на тех, кто даёт самокаты в аренду. Идея проекта заключается в том, чтобы создать умные камеры, которые будут отслеживать пространство вокруг самоката, которые будут анализировать его и предоставлять информацию о столкновениях».

Защиту работ проводят в двух форматах: они будут представлены 25 и 26 ноября на конференции форума, затем часть работ, которые порекомендуют члены жюри, 27 ноября представят на научной и инженерной выставке. Победители пройдут в программы «Шаг в будущее» всероссийского уровня.