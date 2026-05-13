В «Лапландии» в торжественной обстановке провели церемонию закрытия творческого сезона

В этом событии приняли участие около 140 юных артистов.

На закрытии творческого сезона «Лапландии» для гостей выступили танцевальные и вокальные коллективы. Также зрителям показали видеоролики о том, как дети ищут своё призвание в кружках и секциях.

Алёна Веко, директор Первомайского Дома детского творчества, депутат Совета депутатов г. Мурманска (партия «Единая Россия»): «Сложно говорить про эмоции детей, потому что они уже как профессиональные актёры, они привыкли быть на сцене, они привыкли к аплодисментам. Я думаю, что сегодня немножко более переживательно, потому что все педагоги системы дополнительного образования находятся в зале, они непосредственно перед своими педагогами, перед родителями будут показывать своё творчество».

На сцене показывали свои номера воспитанники учреждений дополнительного образования. Дети привыкли к большим концертам, но сегодня немного волновались перед выходом, потому что в зале были их педагоги и родители. Но страхи оказались напрасными, так как каждый гость был счастлив видеть участников.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Я хочу пожелать вам прекрасного лета, замечательных каникул. Отдыхайте, новых впечатлений вам. Ждём с вами встречи в новом творческом сезоне».

Егор Банишевский, директор МАУ «Молодежь51»: «Молодёжь у нас достаточно творческая, много очень мероприятий проходит как в молодёжной политике, так и в учреждениях культуры, в том числе образования. Все они невероятно интересные. Ну и «Лапландия», я думаю, является творческим центром в точках притяжения, где на сцене, в том числе, мы продемонстрируем все свои возможности».

В рамках праздничной церемонии наградили лучших выпускников, а также педагогов за вклад в развитие творческого потенциала детей и высокие достижения в работе.