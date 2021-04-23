В «Лапландии» завершился фестиваль инженерного и научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики»

Юные кванторианцы успешно защитили свои проекты, многие команды заняли призовые места.

С малых лет, увлечённые наукой девчонки и мальчишки, смогли проявить себя во многих областях. По итогам конкурса «Юные инженеры Арктики» наградами были отмечены проекты, связанные с экологией, робототехникой и даже медициной. Соревнование проходило при поддержке предприятий Мурманска и области, в том числе при участии компаний «Мурманскводоканал» и «Мурманэнергосбыт».

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы выдали ребятам кейс-задания, по которому группа ребят «Кванториума» работала совместно со своим наставником и педагогом Александром Федулеевым. Мы сопровождали этот проект, проводили мастер-классы, показывали ребятам, как необходимо делать технико-экономическое обоснование проекта. В итоге на суд жюри был представлен проект «Умное теплоснабжение».

И таких, действительно инновационных и перспективных проектов очень много. Кто знает, может быть, кто-нибудь из маленьких кванторианцев сможет воплотить их в будущем.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «Впервые в этом фестивале приняли участие учащиеся наших детских технопарков-«квантолабов», которые открылись на территории Мурманской области, а их десять. Ребята впервые приняли участие в таком мероприятии, показали свои знания-умения. Хочу сказать, что наше главное жюри – представители Главного управления МЧС России были удивлены тем, какие умения показали наши ребята».

Помимо интеллектуальных состязаний, для ребят были организованы экскурсии, выставки и встречи с профессиональными инженерами. Всего на в фестивале приняли участие более 200 человек со всей области.