День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.25 19:30
В Лапландский заповедник прилетели серые журавли
Об этом сообщили на странице в социальных сетях сотрудники учреждения.
Журавль — осторожная птица. Во время высиживания яиц он покидает гнездо, если рядом часто появляются люди. Особенно это касается рыбаков, которые приходят к водоёмам, прилегающим к болотам с журавлями.
Из-за этого птицы перестали гнездиться рядом с железными и автомобильными дорогами, у морских побережий и на рыбных озёрах.
Сотрудники заповедника напомнили, что этот вид включен в Красную книгу Мурманской области.
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