В Лапландский заповедник прилетели серые журавли

Об этом сообщили на странице в социальных сетях сотрудники учреждения.

Журавль — осторожная птица. Во время высиживания яиц он покидает гнездо, если рядом часто появляются люди. Особенно это касается рыбаков, которые приходят к водоёмам, прилегающим к болотам с журавлями.

Из-за этого птицы перестали гнездиться рядом с железными и автомобильными дорогами, у морских побережий и на рыбных озёрах.

Сотрудники заповедника напомнили, что этот вид включен в Красную книгу Мурманской области.