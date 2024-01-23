В Лапландском заповеднике кипит жизнь, узнать о которой мы можем с помощью фотоловушек

Кадры, которые разметили на своей странице сотрудники учреждения, были сделаны в разное врем года.

Например, на озере пара лебедей-кликунов с птенцами повстречалась с росомахой. Та вприпрыжку пронеслась туда и обратно, а затем скрылась в лесу.

А вот пробегает норвежский лемминг, а в это время рядом сидит, но не реагирует на потенциальную добычу, мохноногий сыч. Скорее всего, хищник уже сыт и просто созерцает ночное небо. К

то давно не видел лося? Вот он во всей красе позирует для зимней фотоловушки. Здравствуйте, мистер Лось.

А это чьи следы на снегу? Правильно, куницы. Любопытный зверек очень быстро убегает за пределы видимости записывающего устройства.