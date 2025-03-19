В Лапландском заповеднике росомахи встретили весну

Редкими кадрами этих хищников поделились сотрудники Лапландского заповедника с в своих социальных сетях.

Недавно камера учёных запечатлела двух росомах. Это редкость, ведь эти животные одиночки и объединяются в пары только на время гона.

Мимо фотоловушек они обычно проходят по одной, но в позапрошлом году специалисты заповедника записали интересное видео с тремя росомахами: мамой и двумя подросшими детёнышами, а вот пары ещё не было, отмечают сотрудники учреждения.