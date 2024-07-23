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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.24 19:30

В Лапландском заповеднике состоялся фестиваль «Унесённые в тундру»

На фестиваль приехали все желающие и не только из Мурманской области, но и с других уголков России.

Мастер-классы по рисованию, выжиганию, созданию кормушек для животных и многое другое организовали в одном из самых живописных мест Кольского Заполярья – в Лапландском заповеднике. Всё это дело рук волонтёров, съехавшихся в тундру со всей страны ради фестиваля «Унесенные в тундру».

Евгений Мирзянов, руководитель волонтёрских проектов молодёжной организации «Волонтёры и студенты за мир», г. Санкт-Петербург: «На самом деле, волонтёрская деятельность, как мне кажется, это такая хорошая составляющая в образовании молодёжи и для подрастающего поколения. Важен именно такой опыт общественной деятельности. Возможно, в молодости наши родители ездили на БАМ, строили что-то, а сейчас есть возможность поехать тоже, быть волонтёром и, мне кажется, самое место - это различные заказники, заповедники, потому что также есть возможность очутиться в такой прекрасной природе».

Приехали поддержать Лапландский заповедник и добровольцы из мурманских приютов для животных.

Активисты представили игру «Котовасия», которую сами же и разработали. Проект вызвал нешуточный интерес среди участников встречи.

Светлана Михайленко, волонтёр приюта «Крошкин дом» и «Комбинат добра»: «Там представлены фотокарточки наших подопечных бездомных животных – кошечек, есть карточки с ситуациями разной направленности: экологические, жизненные и зооволонтёрские. Наши - чисто по помощи животным. Ты берёшь, читаешь, например, «Ваше лицо, когда ты видишь, что выкинули окурок на лесной дороге», а у тебя на руках фотографии животных, тогда ты выбираешь более подходящую фотографию».

Одним из самых ярких приключений для участников фестиваля стало восхождение на гору Ельнюн, откуда открывается завораживающий вид на побережье Чунозера. Во время путешествия по тундре гид Надежда Третьякова рассказала о том, каких животных и растения можно встретить на тропе.

Надежда Третьякова, экскурсовод: «Лишайники имеют огромное значение для нашей северной природы. Лишайники являются первооткрывателями. То есть, это самое первое, что может расти на камне. Нет ещё почвы, никакой земли нет, но лишайник уже может расти. По прошествии времени, это очень-очень длинный процесс, он может тянуться столетиями или даже тысячелетиями. Лишайник разрушает каменную породу и превращает её в землю. После этого сверху могут нарастать ягодники, травки-муравки, кустики и другие растения, другие деревья.

Фестиваль «Унесённые в тундру» запомнится участникам яркими эмоциями. Да, и новые знания, полученные во время экскурсий и ликбезов, пригодятся. Для тех же, кто по какой-то причине не может посетить заповедник, его специалисты ведут страницу в социальных сетях, куда регулярно выкладывают видеосюжеты с фотоловушек, на которых запечатлена жизнь местных обитателей: волков, лосей, медведей и большого числа птиц.

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