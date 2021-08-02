В Лапландском заповеднике стартовала первая волонтёрская экосмена Кольской ГМК

В Лапландском заповеднике волонтёры «Норникеля» обустраивают новую экотропу общей протяженностью 14 км. Деревянный настил поможет сохранить природу нетронутой, но доступной для туристов. Также активисты занимаются разметкой маршрутов и строительством объектов для гостей заповедника.

Лапландский заповедник продолжает преображаться. Большая команда волонтёров, в куртках с названием экологического марафона «Понеслось», готова красить, пилить и строить. Главная цель корпоративной программы «Норникеля» - делать город и край, в котором живёшь, лучше и краше.

Максим Иванов, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам: «В командах представители компании, разных цехов, разных подразделений, управлений, есть представители города, администрации, студенты. Это известный факт у нас - в начале экомарафона появляются объявления о наборе в команду, приглашают новых людей. Приятно смотреть на то, что команды не остаются сами в себе».

Участникам экомарафона предстоит обустроить тропу под названием «Лапландская кругосветка». Её протяженность 14 километров. Новый пешеходный маршрут позволит гостям заповедника любоваться живописными пейзажами, не причиняя вред первозданной красоте природы.

Сергей Шестаков, директор «Лапландского заповедника»: «У нас сегодня две тропы: одна на гору Ельнюн-2, которая пользуется большой популярностью, вторая - вдоль озера - тропа раздумий, созерцания природы, беседки для отдыха. Эти две тропы и по ним нужно возвращаться. Мы замыкаем эти две тропы через горы, а там открываются новые виды, новые ландшафты на южный заповедник».

Лапландский заповедник давний партнёр волонтёрского движения. Первая экологическая тропа закладывалась здесь ещё в 1935 году и служила больше для научных целей. Сейчас на маршруте можно встретить беседки для отдыха, горку для детей и другие интересные локации. Волонтёры также планируют заменить навигационные стенды.

Игорь Сухотин, директор департамента социального развития «Норникеля»: «Со временем всё развивается, могут меняться формы, но люди остаются людьми и желание сделать мир вокруг себя лучше и самому стать лучше - вот это ключевое».

Сотрудники промышленного предприятия «Кольская горно-металлургическая компания» общественной деятельностью занимаются после работы и в свои выходные. Кто-то приходит в одиночку, а кто-то целыми семьями. Самому юному экоморофонцу Артуру 8 месяцев. Ещё будучи в утробе матери он принимал участие в строительстве домика для любителей лыж недалеко от Мончегорска. Сегодня хоть и в коляске он активно поддерживает родителей.

Анна и Алексей Тавказаковы, волонтёры: «В этом году мы будем делать мостки на втором КП. Мы сделали домик, там есть родник, и мы хотим его облагородить, чтобы люди могли попить. Планы грандиозные. Работа тяжёлая, потому что там нет дорог и материалы мы доставляем военной техникой. Живём по два-три дня в палатках. Это здорово и интересно».

Армия волонтёров работает слаженно. После краткого инструктажа строительные материалы и инструменты буквально тают на глазах. Доски для деревянного настила волонтёры несут на себе, так как тележка может повредить напочвенный покров.

Ирина Кобзева, волонтёр: «У нас в этом году даже две команды, нас столько много людей, что мы даже решили разделиться на части, чтобы все приняли участие».

Когда обустройство тропы завершится, туристы совершат по ней первые пешие прогулки. Им откроются виды бескрайней тайги и тундры. Кроме этого, они смогут понаблюдать за животными и птицами. В этих местах можно встретить оленей и куропаток. Протестировать новый «кругосветный маршрут» по заповеднику можно будет уже осенью.