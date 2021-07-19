В Ледовом дворце Мурманска открылась точка вакцинации от коронавирусной инфекции

Точки вакцинации в торговых центрах «Волна», «Мурманск Молл» и «Плазма» больше не работают. Однако новый пункт, в котором можно сделать прививку, открыли в Ледовом дворце.

Причины для вакцинации у мурманчан самые разные: кто-то без прививки не может поехать в отпуск, а кто-то считает методы активной иммунизации осознанной необходимостью.

Расул Рахманов, врач: «Медотвод от прививки даётся только при тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе в виде анафилактического шока, отёка Квинке и судорожного синдрома. Противопоказания тяжёлые аллергические заболевания и судорожный синдром. Других серьёзных противопоказаний нет. Единственное, что я хочу сказать, противопоказание ещё даётся на весь период кормления грудью, и, пока что, во время беременности».

Многих людей особенно сильно волнует вопрос употребления алкоголя до прививки и во время действия иммунобиологического препарата.

Расул Рахманов, врач: «Не рекомендуется употребление алкоголя три дня, в течении трёх дней после инъекции, как после первого этапа, так и после второго этапа».

За первые дни работы пункт в Ледовом дворце принял более семисот человек. Сейчас здесь трудятся и волонтёры. По их словам, мурманчане очень по-разному относятся к вакцине.

Пункт в Ледовом дворце работает ежедневно с 10 до 21 часа, все желающие принимаются без записи. При себе необходимо иметь всего несколько документов – паспорт, медицинский полис и СНИЛС.