В Ледовом дворце Мурманска проходят соревнования по фигурному катанию на коньках

Более 80 юных спортсменов поборются за медали, кубки и ленты чемпионов 61-го Праздника Севера.

Изящество, грациозность, пластика и лёгкость – столько эпитетов можно найти для описания такого прекрасного вида спорта, как фигурное катание. При всей зрелищности, оно не уступает другим и по своему накалу. Это доказывают даже самые юные спортсмены, выступающие на соревнованиях Праздника Севера для учащихся.

Анастасия Гожик, судья соревнований по фигурному катанию: «Для наших детей это одно из самых главных соревнований, к которому мы готовимся весь сезон. И получается, что это у нас, грубо говоря, финиш. Чтобы показать себя, сюда приезжают детки из разных городов».

Соревновательный дух усиливает и то, что в прошлом году фигуристам не удалось продемонстрировать свои навыки на льду из-за пандемии. В этом же они настроены решительно. В спорте остались только самые стойкие.

Евангелина Ющенко, фигуристка: «Мы больше трёх месяцев не выходили на лёд и заново учились кататься. Чуть-чуть потеряли форму, но мы старались заниматься».

Длительные и изнуряющие тренировки по три, а то и по пять раз в неделю, для многих спортсменов стали привычным образом жизни. И всё ради того, чтобы, превозмогая себя, получить высокие оценки от судей.

Елена Рондарь, тренер по фигурному катанию: «Дети оцениваются по критериям: техника, прыжки, вращения. Это первая оценка. И вторая оценка, которую дают судьи, - скольжение, хореография - попадание в музыку и представление программы».

Самые юные фигуристы с третьим разрядом будут соревноваться в произвольной программе, а кандидаты в мастера спорта - в короткой. Состязания продолжатся 3 и 4 апреля.