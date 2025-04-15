В Ледовом дворце Мурманска прошёл хоккейный матч между сильнейшими клубами Мурманской области и Североморска

В Ледовом дворце Мурманска состоялся товарищеский матч между клубами «Арктика» и «Северный флот». Противостояние серьёзное, ведь многие игроки команды из флотской столицы имеют опыт выступления во Всероссийской хоккейной лиге.

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению МХК «Арктика»: «Этот матч планировался давно. «Северный флот» - одна из сильнейших команд области, проверить свои силы на уровне такого соперника - это очень большой опыт для наших хоккеистов».

Завершение сезона стало по-настоящему зрелищным. Точные броски, скоростные передачи, внезапные голы и даже спортивная драка держали зрителей в напряжении все три периода.

Денис Мешалкин, хоккеист МХК «Арктика»: «Хорошая игра, боевая. Все заряжены, поэтому только положительные впечатления».

Данил Пахмутов, хоккеист МХК «Арктика»: «В целом всё получается. Есть недочёты, но это поправимо. Впечатления от игры отличные, заканчиваем сезон, всё положительно».

Болельщики скандировали и кричалки, били в барабаны, поддерживая свои команды. Несмотря на то, что игра товарищеская, на трибунах расположились около двух тысяч зрителей.

Сергей Иченский, главный тренер МХК «Арктика»: «Атмосфера здесь самая лучшая в Арктике. Мурманские болельщики всегда любят хоккей, а мы их любим!».

Матч завершился со счетом 6:2. Победу одержала хоккейная команда «Арктика».

По завершению игры каждый болельщик смог выйти на лёд, пообщаться с игроками любимых клубов, взять автограф и сделать памятное фото.