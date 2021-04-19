В Ледовом дворце Мурманска состоялась финальная игра чемпионата области по хоккею с шайбой сезона 2020-2021 года

На каком ещё матче можно увидеть военные оркестр, участники которого во время последней игры сезона пришли поддержать сборную Северного флота. Против хоккеистов военного объединения выступила команда «КолАтом» из Полярных Зорь.

Игра для атомщиков выдалась напряжённой. Североморцы открыли счёт, а во второй двадцатиминутке так и вовсе забросили соперникам 3 шайбы подряд. В заключительном периоде флотские хоккеисты увеличили разрыв, забив еще пять шайб.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хорошая была игра. Спасибо всем за игру!».

В итоге военные моряки одержали победу со счётом 9:2, в третий раз выиграв чемпионат Мурманской области.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Сезон завершён, мы любим хоккей».

Флотская сборная в региональном чемпионате выиграла 10 матчей, не проиграла ни одной игры. Награды победителям и призёрам вручили командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области.