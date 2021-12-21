В Ледовом дворце Мурманска состоялись областные детские соревнования по фигурному катанию

Фигурное катание, будучи одним из самых изящных зимних видов спорта, отличается большой сложностью в освоении. Однако наших девчонок это не пугает, к примеру, маленькой Полине только 9 лет, но она уже отдала спорту 4 года своей жизни. По словам фигуристки, её конёк – это хореография.

Полина Карпова, фигуристка: «У меня всегда очень много баллов по хореографии, у меня было один раз 5.50 баллов».

А вот чуть более взрослая Вика уже испытывает настоящее волнение во время своих выступлений. И не удивительно, ведь отсутствие тренировок перед соревнованиями у любого спортсмена может вызвать настоящий мандраж.

Виктория Ходыкина, фигуристка: «Иногда идёт сильное волнение, когда нету тренировок перед соревнованиями. А когда выходишь на лёд, у тебя начинают подкашиваться ноги и иногда бывает страшно».

Спорт - особенно такой тяжёлый, как фигурное катание, воспитывает стойкость, а потому, несмотря на свой малый возраст, девочки уже научились справляться со стрессом.

Виктория Ходыкина, фигуристка; Злата Гусева, фигуристка: «Мы собираем себя в руки и выходим на лёд. Начинаем выступать, другого пути нет».

Спортсменок можно понять, на фигуристку во время выступления смотрят не только судьи и тренер, но и родные, перед которыми совсем не хочется ударить в грязь лицом.

Соревнования проходят на областном уровне, участники борются и за право получить первый и второй юношеские разряды. Самые лучшие будут представлять область уже на зональном первенстве. По словам экспертов, по сравнению с предыдущими годами спортшколы Заполярья накопили тот опыт, который сейчас выдаёт долгожданные результаты.

Ирина Богданова, судья соревнований: «Хочется отметить, что виден прогресс: программы стали интересные, прыжки стали с пролётом, с интересных подходов, дети стараются выразить эмоционально отношение своё в музыке. Уровень растёт из года в год, я очень радуюсь за коллег, которые здесь работают тренерами».

Остаётся лишь порадоваться за наших фигуристок, пожелать им лёгкого льда и дальнейших успехов на их непростом пути.