В Ледовом дворце Мурманска состоялся чемпионат по настольному теннису в рамках 59-й Спартакиады учащихся сузов

42 студента из 7 колледжей Мурманска и Колы сразились за звание лучшей ракетки. В числе организаторов соревнований Министерство образования и науки и Центр выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда» от «Лапландии».

Северяне выбирают настольный теннис в качестве досуга по разным причинам: кого-то привлекает тактика игры, кто-то продолжает семейную традицию. Участники 59-й Спартакиады студентов поделились мотивацией на получение титула лучшей ракетки в регионе.

Роман Макаров, студент Мурманского индустриального колледжа: «Мне очень нравится этот вид спорта. Я пробовал ещё другие виды спорта, но настольным теннисом я занимался последние четыре года».

Даниил Барыбин, студент Мурманского индустриального колледжа: «Я выбрал настольный теннис, потому что у меня семья любит играть в настольный теннис. Мама, сестра и папа - все играют в настольный теннис, и я тоже играю в настольный теннис. Я пользуюсь определённым стилем игры, есть же разные стили игры, а у меня стиль игры «полузащитник».

Милена Сердега, студентка Мурманского строительного колледжа: «Всё началось с того, что в Сочи я с папой начали вместе играть в теннис, он меня в течении пяти лет учил, тренировал. Теперь стало моим хобби - одним из немногих. По большей части стараюсь бить по углам, иногда делаю закрутки».

Ежегодные соревнования в рамках Спартакиады реализуются по семи направлениям, среди которых волейбол, баскетбол, лыжные гонки. Как отмечают специалисты, настольный теннис один из простых и доступных, но при этом эффективных способов оставаться здоровым. К слову, в этом году среди игроков отметилась необычная тенденция.

Александра Решетова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра «Лапландия»: «Больше становится команд девушек, а учитывая ту важность и те целевые показатели, которые перед нами сейчас ставит национальный проект образования, мы очень надеемся, что с каждым годом число участников будет увеличиваться».

42 участника, 7 команд девушек и 5 команд юношей из Мурманска и Колы состязались до двух побед. Как отметили организаторы турнира, уровень подготовки спортсменов разный. В первый день соревновались учащиеся сузов, во второй за столом сойдутся студенты высших учебных заведений.